500 дождевальных машин задействуют в КБР для орошения сельскохозяйственных угодий

Порядка пятисот широкозахватных дождевальных машин будут осуществлять полив сельскохозяйственных культур в Кабардино-Балкарии в предстоящем сезоне. Также к сезону полива земледельцы готовят системы капельного орошения.
Используемые методы искусственного полива позволяют точно контролировать количество воды, необходимое для каждой культуры, что способствует повышению урожайности и валовых сборов. Развитие мелиорации является одним из приоритетных направлений для АПК республики.
По темпам развития мелиорации Кабардино-Балкария входит в число лучших субъектов страны. За период с 2019 по 2025 годы в КБР введено в эксплуатацию 44,5 тыс. га мелиорируемых земель за счет установки дождевальных машин и капельного орошения, из них в 2025 году – 7,3 тыс. га. Планы на текущий год – ввести в эксплуатацию не менее 7 тыс. гектаров орошаемых земель. С начала года уже введено в эксплуатацию 3,5 тыс. гектаров, работы продолжаются.
