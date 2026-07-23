27 июля канатные дороги на Эльбрусе закроют на техобслуживание

В следующий понедельник канатные дороги на Эльбрусе закроют для технического обслуживания на один день. Об этом сообщили в пресс-службе курорта. Такие профилактические работы здесь проводят примерно раз в месяц. Специалисты проверят оборудование и, если потребуется, отремонтируют либо заменят узлы и детали.
Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность туристов. Жителей и гостей республики призывают учитывать эти обстоятельства при планировании отдыха в горах. Ознакомиться с графиком профилактических работ можно на сайте курорта.
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