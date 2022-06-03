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255 млн рублей будет вложено в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов КБР

255 млн рублей будет вложено в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов КБР

03.06.2022 | 16:44
255 миллионов рублей вложат в нынешнем году в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов Кабардино-Балкарии, а также в развитие пляжного отдыха и инфраструктуры курортов. Об этом сообщили на заседании правительства. Кабинет министров сегодня одобрил больше 10 проектов распоряжений, в том числе в сфере образования. Руководитель Минпросвещения Анзор Езаов, говоря о капремонте школ, подчеркнул: обязательным условием является обновление книжных фондов учебных заведений. В этом году на приобретение пособий дополнительно направили свыше 14 миллионов рублей. В следующем сумму увеличат вдвое… На заседании подробно остановились и на обновлении жилищного фонда. Отмечено, что до сентября 25 года в республике планируют переселить из ветхих и аварийных квартир больше 1800 человек. Алий Мусуков подчеркнул: работа предстоит масштабная. Предыдущий этап программы переселения в Кабардино-Балкарии завершили досрочно. В перспективе следует действовать столь же оперативно и качественно.
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