17 апреля — День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД

17.04.2026 | 13:10
17 апреля в России – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Сегодня чествуют тех, кто посвятил свою жизнь охране закона и общественного порядка. Дата символична: именно 17 апреля 1991 года был создан Российский совет ветеранов органов внутренних дел. Сейчас это одна из крупнейших организаций страны. Только в Нальчике Совет объединяет более двух тысяч человек. Они активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, проводят профилактические беседы в школах и вузах. И конечно, даже будучи на заслуженном отдыхе, ветераны органов внутренних дел не оставляют службу, а передают опыт молодым сотрудникам правопорядка.   https://t.me/vestikbr
