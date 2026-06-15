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10 школьников из КБР сдали ЕГЭ на 100 баллов

10 школьников из КБР сдали ЕГЭ на 100 баллов

15.06.2026 | 08:45
В Кабардино-Балкарии уже 10 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. И это только первые результаты единого государственного экзамена. С высокими достижениями молодых людей поздравил Глава Казбек Коков. Лучшие показатели продемонстрировали воспитанники второго лицея, 14-й гимназии и девятой школы Нальчика, лицея для одаренных детей Детской академии творчества «Солнечный город», образовательных учреждений № 5 в Баксане и №1 в Чегеме. Стобальниками также могут гордиться сельские школы в Псычохе, Аушигере, Заюково и Прималкинском. Максимальное количество очков выпускники заработали по литературе, химии и истории. Глава республики пожелал ребятам успехов в дальнейших испытаниях, а также подчеркнул: «Пусть этот высокий старт станет добрым началом и послужит поступлению в выбранные вузы».   https://t.me/vestikbr
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