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Зоотехники Кабардино-Балкарии работают над разведением краснокнижного северокавказского фазана

Зоотехники Кабардино-Балкарии работают над разведением краснокнижного северокавказского фазана

07.06.2022 | 16:30
Главный зоотехник Нальчикского охотхозяйства Руслан Хашкулов показывает инкубатор, где заложены яйца для вывода будущих фазанов. Проводимые в течение нескольких лет опыты по получению потомства коренного обитателя лесных массивов и полей Северного Кавказа удались, говорят ученые. Фазанята выводятся за 24 дня. В инкубаторе для этого созданы специальные условия: постоянная температура и необходимая влажность. К этому дню уже заложено около двух тысяч яиц. Получено полтысячи птенцов. Формирование родительского поголовья краснокнижного северокавказского фазана осуществлялось путем сбора кладок в природе на территории Чечни, последующей инкубации яиц и выращивания птенцов, а также путем отлова взрослых птиц в природе и их адаптации к вольерному содержанию. В Красной книге КБР категория и статус северокавказского фазана определены как “0 – вероятно исчезнувший”. Он также занесен в Красные книги Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Начало размножения чистокровного фазана в неволе, в данном случае - в дичепитомнике, вселяет надежду на организацию его массового искусственного разведения. Тем самым можно кратно увеличить численность фазана в местах его прежнего обитания. Еще один амбициозный проект реализуют в Нальчикском охотхозяйстве. Здесь работает репродуктивный центр диких копытных Северного Кавказа. Его целью является создание в макрорегионе устойчивой популяции безоарового козла, а также восстановление численности кавказской серны. Безоаровый козел занесен в Красную книгу России как вид, находящийся на грани исчезновения. Он является предком домашнего козла. Проект также предусматривает подготовку квалифицированного штата сотрудников, которые смогут создавать аналогичные питомники в других регионах страны.  
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