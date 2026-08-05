Жительницу Нальчика задержали в Чегемском районе при попытке забрать наркозакладку

Сотрудники наркоконтроля Чегемского района пресекли покушение на приобретение наркотиков. В поле зрения оперативников попала 45-летняя жительница Нальчика. Установлено, что женщина прибыла в село Нартан с целью изъятия из тайника-закладки синтетического наркотического средства.
Преступный умысел был пресечен сотрудниками полиции на месте совершения деяния. В отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД России по Чегемскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ.
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