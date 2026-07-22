«Защитники Отечества» прокладывают путь в профессию: история ветерана СВО Азамата Успаева

Как ярмарка вакансий в филиале фонда «Защитники Отечества» помогает найти участникам СВО призвание в мирной жизни? Следующий наш сюжет о ветеране боевых действий Азамате Успаеве. Его история показывает, как приобретённый боевой опыт, и дисциплина открывают новые возможности для самореализации.
Стажировка в кинологической службе регионального УФСИН для Азамата Успаева – не просто освоение новой специальности. Общение с четвероногими друзьями помогает быстрее адаптироваться к мирной жизни. Житель Нарткалы вспоминает, в 2022 году его мобилизовали в зону специальной военной операции. Около полутора лет служил на Запорожском направлении. Возможность трудоустройства в тылу ветерану боевых действий открыла ярмарка вакансий в филиале фонда «Защитники Отечества». Но направление профессии предопределила служба в армии.
Сейчас Азамат стажируется в третьей исправительной колонии в Каменке. Участник СВО учится понимать язык четвероногих напарников и выстраивать с ними доверительные отношения.
Азы кинологии ветеран боевых действий постигает под руководством опытных наставников: отрабатывает навыки задержания нарушителей, поиска наркотиков и взрывчатых веществ. Впереди у ветерана боевых действий специализированная подготовка в учебном центре УФСИН. Сразу после он приступит к работе инструктора‑кинолога и бок о бок со своей служебной собакой будет стоять на страже закона.
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