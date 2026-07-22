В Баксанском районе создают современную систему водоснабжения

В Баксанском районе продолжается обновление системы водоснабжения. Ключевым элементом модернизации станет строительство новой водопроводной сети. В рамках проекта специалисты проводят прокладку новых коммуникаций.
Одну за другой полипропиленовые трубы сваривают в единое целое. Новые методы соединений гораздо более надежные и долговечные. После единое изделие уложат в траншеи. Новый водопровод в селении Куба пройдет сразу по нескольким улицам: Калмыкова, Комсомольская, Степная и Надречная. Общая протяженность участка – около 13 километров.
Прежний водопровод жителям Кубы прослужил около полувека. Железные трубы за это время прохудились, что приводило к регулярным порывам и утечке воды. Ветхое сооружение полностью демонтируют и меняют на новое, соответствующее современным стандартам.
Реновация стала возможна благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Это часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта – около 80 миллионов рублей. Завершить работы должны в следующем году.
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