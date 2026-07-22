Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Баксанском районе создают современную систему водоснабжения

В Баксанском районе создают современную систему водоснабжения

22.07.2026 | 14:30
В Баксанском районе продолжается обновление системы водоснабжения. Ключевым элементом модернизации станет строительство новой водопроводной сети. В рамках проекта специалисты проводят прокладку новых коммуникаций. Одну за другой полипропиленовые трубы сваривают в единое целое. Новые методы соединений гораздо более надежные и долговечные. После единое изделие уложат в траншеи. Новый водопровод в селении Куба пройдет сразу по нескольким улицам: Калмыкова, Комсомольская, Степная и Надречная. Общая протяженность участка – около 13 километров. Прежний водопровод жителям Кубы прослужил около полувека. Железные трубы за это время прохудились, что приводило к регулярным порывам и утечке воды. Ветхое сооружение полностью демонтируют и меняют на новое, соответствующее современным стандартам. Реновация стала возможна благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Это часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта – около 80 миллионов рублей. Завершить работы должны в следующем году.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных