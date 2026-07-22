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В Кабардино‑Балкарии отключат теле- и радиовещание на время профилактики

В Кабардино‑Балкарии отключат теле- и радиовещание на время профилактики

22.07.2026 | 21:50
Завтра в Кабардино-Балкарии временно приостановят теле- и радиовещание. В республиканском радиотелецентре пройдут плановые профилактические работы. Экранное затишье продлится с часу ночи до десяти утра. Техническое обслуживание передающих станций необходимо для поддержания стабильного и бесперебойного сигнала на всей территории республики. Специалисты проверят ключевое оборудование сети. Задать интересующие вопросы о цифровом эфирном телевидении жители региона могут по телефону круглосуточной горячей линии РТРС – его номер сейчас на ваших экранах.   https://t.me/vestikbr
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