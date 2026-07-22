В Кабардино-Балкарии ожидается жара до +38°C

В период с 13:00 до 15:00 22 июля, а также во второй половине дня 23 июля в северо-восточных и центральных районах республики столбики термометров поднимутся до +38°C. В регионе прогнозируется высокая вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Из-за экстремальных температур возможны сбои в работе трансформаторных подстанций, деформация асфальта и железнодорожных путей, случаи падежа птицы на предприятиях.
Спасатели также предупреждают о высоком риске природных и техногенных пожаров. ЦУКС ГУ МЧС России по КБР рекомендовал местным властям и руководителям организаций ввести режим «Повышенная готовность». Жителям республики советуют избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы, пить больше воды, контролировать самочувствие и строго соблюдать правила пожарной безопасности. При ухудшении состояния или ЧС необходимо звонить по телефонам 101 или 112.
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