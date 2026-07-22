В детскую больницу КБР поступила крупная партия оборудования

Республиканский детский клинический многопрофильный центр Кабардино‑Балкарской Республики оснащён 70 единицами передовой медицинской техники. Поставка выполнена в рамках программы «Материнство и детство» национального проекта «Семья». Оборудование направлено на оснащение реанимационных и хирургических залов и включает в себя как диагностические, так и лечебные комплексы: от прикроватных мониторов и УЗИ‑аппаратов до навигационной и лазерной хирургической систем.
Особую ценность представляет навигационная система: она позволяет хирургу в режиме реального времени отслеживать положение инструментов относительно анатомических структур, что критически важно при вмешательствах в труднодоступных областях. Цифровой ларингоскоп повышает безопасность одной из базовых реанимационных процедур — интубации трахеи. А разнообразие датчиков УЗИ‑аппаратов делает возможным проведение полного спектра ультразвуковых исследований — от кардиологии до абдоминальной диагностики.
Поступление такого комплекса оборудования — важный шаг в развитии детской специализированной помощи в республике, благодаря которому повысится комфорт и безопасность лечения маленьких пациентов. Таким образом у региона есть возможность оказывать высокотехнологичную помощь на месте, не направляя детей в другие регионы. Это снижает стресс для семьи, сокращает логистические сроки и позволяет начать лечение максимально быстро. Внедрение новых технологий с помощью нового оборудования позволит расширить перечень выполняемых операций и повысить качество исходов лечения у детей.
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