Выставку народных ремесел провели в Нальчике

Организаторами выступили министерство по делам национальностей и общественным проектам совместно с Международной черкесской ассоциацией. Площадка в Атажукинском саду стала частью межрегионального фестиваля «Страницы истории Кабардино-Балкарии» – проекта, призванного сохранить историческую память, познакомить людей с культурой народов республики и укрепить межнациональные и межрегиональные связи. Свои уникальные работы демонстрировали ремесленники из разных муниципалитетов региона.
В рамках выставки для посетителей провели мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. А завершили праздник искусства гала-концертом. На сцене Парка аттракционов выступали танцевальные коллективы и известные исполнители республики.
https://t.me/vestikbr