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В России утвердили новый стандарт для старшеклассников

В России утвердили новый стандарт для старшеклассников

28.07.2026 | 14:30
В России приняли новый стандарт для 10-11-х классов. Теперь школьники будут изучать 16 обязательных предметов. Об этом сообщили на платформе Школы. РФ. В перечень вошли русский язык, литература, математика, информатика, история, обществознание, физика, химия, биология, география, основы безопасности и защиты Родины, физкультура. В списке также родной язык и литература. Иностранный можно изучать по заявлению учеников или родителей, если в школе есть такая возможность. Еще одно предложение, которое сейчас обсуждают - объединить ЕГЭ по истории и обществознанию. Экзамен может состоять на 80 процентов из вопросов по истории и на 20 — по обществознанию. Обсуждают и еще одну инициативу. Ограничить использование гаджетов школьниками. Одни специалисты утверждают, что это защитит детей от зависимости и влияния соцсетей, другие уверены, что важнее научить детей правильно пользоваться устройством, а не запрещать его.   https://t.me/vestikbr
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