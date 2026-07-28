Традиционный войлочный ковер-кийиз стал региональным брендом Кабардино‑Балкарии

Статус официально закреплен в госреестре, а значит, промысел теперь под правовой охраной. В основе ремесла – кропотливый ручной труд: от обработки шерсти до вышивки и подбора орнамента. Мастерицы раскатывают рулон войлока на столе. Рассказывают, это один из основных этапов изготовления кийизов. Перед этим полотно поливают горячим мыльным раствором, причем используют только хозяйственное. Под воздействием тепла и щелочной среды шерстяные волокна лучше скрепляются. В среднем процесс повторяют семь раз – именно столько требуется, чтобы материал приобрел нужную прочность и однородность. На создание одного войлочного ковра у рукодельниц уходит не меньше месяца и 10 килограммов шерсти овец.
Езетхан Джаппуева кийизы создает уже больше четверти века. Мастерству валяния она научилась у свекрови, а сегодня передает знания молодым жительницам района. В Центре национальных ремесел и промыслов в Верхнем Баксане под ее руководством работает целая команда мастериц: вместе они возвращают к жизни почти забытое ремесло. Езетхан отмечает: нужно не просто уметь работать с войлоком, но и понимать логику орнамента, язык цвета… Только тогда изделие получится по настоящему осмысленным и красивым. Здесь воссоздают все известные виды национальных кийизов – от самых простых до сложных, многофигурных композиций.
Кийизы выполняют сразу несколько задач – помогают сохранять тепло в доме, служат элементом декора и создают уют. Но их ценность не только в практичности – это полноценные произведения искусства, через которые балкарский народ передает свою культуру и традиции. Благодаря инициативе Езетхан Джаппуевой традиционный войлочный ковер получил статус регионального бренда Кабардино‑Балкарии. Соответствующую запись уже внесли в государственный реестр. Это дает правовую охрану уникальному народному промыслу на территории республики.
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