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Выбор места работы для молодых врачей планируют расширить

Выбор места работы для молодых врачей планируют расширить

10.06.2026 | 12:50
Выпускникам медвузов расширят выбор места работы. Инициативу обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. Касается она студентов, которые учились по целевому набору. Им могут предоставить на выбор три-четыре медицинских учреждения. Перед трудоустройством молодой специалист сможет познакомиться с коллективом, условиями работы и мерами поддержки. Работодатели, в свою очередь, расскажут о карьерных возможностях и социальных программах. Обсудили и цифровые инструменты – портфолио выпускников и системы подбора вакансий. Участники форума считают: это усилит конкуренцию за кадры и поможет равномерно распределить молодых врачей по системе здравоохранения.   https://t.me/vestikbr
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