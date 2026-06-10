Выбор места работы для молодых врачей планируют расширить

Выпускникам медвузов расширят выбор места работы. Инициативу обсудили на Петербургском международном экономическом форуме.
Касается она студентов, которые учились по целевому набору. Им могут предоставить на выбор три-четыре медицинских учреждения. Перед трудоустройством молодой специалист сможет познакомиться с коллективом, условиями работы и мерами поддержки.
Работодатели, в свою очередь, расскажут о карьерных возможностях и социальных программах. Обсудили и цифровые инструменты – портфолио выпускников и системы подбора вакансий. Участники форума считают: это усилит конкуренцию за кадры и поможет равномерно распределить молодых врачей по системе здравоохранения.
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