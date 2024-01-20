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Воспитанники школы танцев «Эдельвейс» вернулись в КБР с победой

Воспитанники школы танцев «Эдельвейс» вернулись в КБР с победой

20.01.2024 | 12:36
В «Эдельвейсе» секреты танца постигают больше 80 детей в двух группах – старшей и младшей. Каждый стремится как можно скорее набраться опыта и выйти на сцену, чтобы показать, чего добился, максимальному числу зрителей. Попасть на большую сцену довелось буквально на днях: воспитанники школы покорили сердца зрителей в Москве на международном фестивале-конкурсе многожанрового искусства «Суперфинал Лидеры России». В столицу повезли восемь номеров. С семью заняли первые места, а блистательно исполненная «Кафа» принесла Гран-при в номинации «Народный танец». Мира Гергова пришла в школу меньше года назад, но уже входит в первый состав. Для нее конкурс «Лидеры России» стал первой крупной площадкой, где удалось выступить. С женским составом работает Ирина Дерова. Азрет Бахов – с мужским. Один из его воспитанников, который уже не первый год демонстрирует успехи, - Алим Османов. Юноша отмечает, что растет вместе с коллективом. Открытые или сдержанные эмоции, размашистый либо филигранный рисунок – каждая композиция требует особо выверенного подхода. Он следует из драматургии танца… а также из культурной традиции, которую сохраняют представители новых поколений.   https://t.me/vestikbr
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