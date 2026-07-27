Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Спасатели МЧС завершили операцию на Эльбрусе

Спасатели МЧС завершили операцию на Эльбрусе

27.07.2026 | 22:00
С Эльбруса сегодня спасатели спустили тела четырех альпинистов. Поисковая операция длилась с пяти утра до половины пятого вечера. Участвовали одиннадцать специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и компании КАВКАЗ.РФ. Напомним, вечером в субботу группа из семи зарегистрированных иностранных альпинистов не смогла самостоятельно спуститься с горы. Один из туристов пошел вниз и сообщил, что двое участников на высоте 5100 метров почувствовали недомогание и скончались. Отправившись на поиски, спасатели обнаружили еще одного выжившего, которого передали медикам. В воскресенье нашли тела еще троих. Спустить их не позволила погода. Днём в воскресенье на высоте 5300 метров помощи запросила ещё группа - двое граждан России. Одного восходителя спустили на поляну Азу, второй скончался до прихода специалистов. В первом случае региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Во втором – проводит доследственную проверку. МЧС России в свою очередь напоминает о правилах безопасности в горах. Туристам настоятельно рекомендуют регистрировать маршруты, оценивать погодные условия и риски, использовать подходящее снаряжение на опасных участках. Перед выходом обязательно оформлять страховку.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных