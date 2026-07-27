Спасатели МЧС завершили операцию на Эльбрусе

С Эльбруса сегодня спасатели спустили тела четырех альпинистов. Поисковая операция длилась с пяти утра до половины пятого вечера. Участвовали одиннадцать специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и компании КАВКАЗ.РФ.
Напомним, вечером в субботу группа из семи зарегистрированных иностранных альпинистов не смогла самостоятельно спуститься с горы. Один из туристов пошел вниз и сообщил, что двое участников на высоте 5100 метров почувствовали недомогание и скончались. Отправившись на поиски, спасатели обнаружили еще одного выжившего, которого передали медикам.
В воскресенье нашли тела еще троих. Спустить их не позволила погода. Днём в воскресенье на высоте 5300 метров помощи запросила ещё группа - двое граждан России. Одного восходителя спустили на поляну Азу, второй скончался до прихода специалистов.
В первом случае региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Во втором – проводит доследственную проверку.
МЧС России в свою очередь напоминает о правилах безопасности в горах. Туристам настоятельно рекомендуют регистрировать маршруты, оценивать погодные условия и риски, использовать подходящее снаряжение на опасных участках. Перед выходом обязательно оформлять страховку.
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