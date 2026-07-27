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В КБР состоялся митинг‑реквием ко Дню памяти детей Донбасса

В КБР состоялся митинг‑реквием ко Дню памяти детей Донбасса

27.07.2026 | 21:50
27-е июля в России – День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Именно в этот день в 2014-м вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по центру Горловки. Тогда погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо детей. В память о тех трагических событиях в стране сегодня прошли траурные акции. Митинг-реквием провели и в Кабардино-Балкарии. В Нальчике у мемориала «Вечный огонь Славы» собрались ветераны специальной военной операции, общественники и волонтеры, жители и гости республики. Чтобы выразить свою поддержку жителям новых регионов и еще раз вспомнить тех, кто погиб от рук неонацистов. Память погибших почтили минутой молчания. К мемориальным плитам возложили живые цветы.   https://t.me/vestikbr
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