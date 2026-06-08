Вопросы получения и хранения оружия обсудили на брифинге Росгвардии КБР в Нальчике

Цифровизация контроля, ужесточение технических требований и одновременно упрощение бюрократических процедур для законопослушных владельцев и спортсменов… Вопросы получения, приобретения, хранения и использования оружия стали ключевыми на брифинге, который провели представители Управления Росгвардии по КБР в Нальчике. Встречу организовали в рамках 10-летия ведомства и 215-летия войск правопорядка.
В этом году в профильное федеральное законодательство внесли ряд изменений. Так, новые нормы отменяют жесткое разделение оружия на охотничье и спортивное, а также смягчают минимальные стандарты габаритов для длинноствольных моделей. При этом с 14 июня в силу вступает ряд ограничений: полностью запрещается использование обойм емкостью более десяти патронов для всех категорий владельцев. Исключение сделали для спортсменов на официальных соревнованиях. Изменились также правила приобретения списанного оружия.
Перед выдачей разрешения на ношение и хранение оружия росгвардейцы проводят тщательную проверку кандидата. Только в этом году в Центр лицензионно-разрешительной работы поступило около семи тысяч заявлений, из них которых 200 получили официальный отказ.
В ходе брифинга также обсудили и новые, более строгие основания для отказа в выдаче лицензий. Теперь права на приобретение оружия лишили тех, у кого есть судимость за совершение преступлений средней, тяжкой, особо тяжкой категории, а также за преступление террористической направленности.
С прошлого года личное оружие можно добровольно пожертвовать на нужды СВО. В Кабардино-Балкарии первыми на эту инициативу откликнулись жители Прохладненского, Баксанского и Чегемского районов. На сегодняшний день жители республики передали военнослужащим на передовую 80 единиц личного оружия.
На встрече также отметили, что сейчас на учете в Центре состоит более 20 тысяч владельцев, у которых хранится свыше 47 тысяч единиц гражданского оружия. Такая разница в цифрах обусловлена тем, что один гражданин по закону может оформить на себя до 10 единиц. Лицензионно-разрешительные подразделения ведомства также постоянно проводят профилактическую работу.
А изменения в законодательство, принятые, том числе по инициативе Росгвардии, позволили значительно снизить объем нарушений в сфере оборота оружия.
https://t.me/vestikbr