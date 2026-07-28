Вопросы межконфессионального согласия обсудили в КБР в День Крещения Руси

Сегодня – День Крещения Руси. Этому событию в Нальчике посвятили круглый стол. Провели его в Общественной палате Кабардино-Балкарии. Встреча объединила представителей власти, духовенства и национальных общин республики. В Год единства народов России участники говорили о том, как это историческое действие определило судьбу государства и продолжает влиять на межнациональное согласие в стране в современном мире.
В этом году со дня Крещения Руси исполняется 1038 лет. В Кабардино-Балкарии, где веками в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий, тема единства звучит особенно актуально. Традиции добрососедства и взаимного уважения, заложенные столетия назад, и сегодня являются главным условием стабильности региона.
На круглом столе говорили о совместных проектах с обязательным участием молодежи, а также о необходимости сохранения исторической памяти, как основы общероссийской идентичности. В завершение участники приняли резолюцию. Ее еще раз проанализируют и направят в заинтересованные ведомства.
https://t.me/vestikbr