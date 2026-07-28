В России празднуют День поисково‑спасательной службы МЧС

Сегодня – День поисково-спасательной службы МЧС России. Свою тридцать четвертую годовщину отмечает и Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд. База подразделения находится в Терсколе. В зоне ответственности – большая часть Кавказского хребта – семь из восьми российских пятитысячников. Сегодня в отряде служат около ста профессионалов, в том числе международного класса. Только с начала этого года они провели десятки сложнейших высокогорных операций и спасли свыше 50 человек.
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