Военнослужащие стали участниками акции «Восхождение на Эльбрус»

Флаги пяти государств: Зимбабве, Ирана, Марокко, Белоруссии и России побывали на высшей точке континента и это стало частью реализации международного спортивного проекта «Восхождение на гору Эльбрус».
Иностранная речь здесь уже давно никого не удивляет. Приэльбрусье – средоточие международного туризма. Иностранная речь привычна и на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол». Учреждение Министерства обороны России играет важнейшую роль в подготовке солдат и офицеров к ведению боевых действий в горах. Уже много лет подряд в Центре проходят подготовку и представители из дружественных стран. В этот раз в рамках международного спортивного проекта «Восхождение на гору Эльбрус» встретились военнослужащие-спортсмены из 5 государств.
В течение недели плечом к плечу действующие военнослужащие проходили адаптацию. Большинство – участники специальной военной операции. На маршруты выдвигались под контролем профессиональных инструкторов. Подъем на Эльбрус наметили на 24 июля. Зона старта находилась на высоте 2200 м. Пять команд, каждая из которых должна была преодолеть более 12 километров пути. Финишировать предстояло – на Западной вершине Эльбруса – 5642 м.
Дмитрий Куликов, дважды кавалер ордена Мужества. После ранения его стопа осталась неподвижной, однако это не стало ограничением на пути к мечте – подъему на Эльбрус. Безграничные возможности военнослужащих-спортсменов с травмами, полученными в ходе проведения специальной военной операции отмечали и представители союзного государства.
Сергей Притула – из Ульяновской области. Тяжелое ранение не сломило волю военнослужащего вернуться к полноценной жизни. Укрепление поддержки и взаимопомощи между военнослужащими – главная цель проекта. Именно поэтому турнир носил не столько соревновательный, сколько дружеский характер. Восхождение на Эльбрус благополучно завершили все участники стартов. На память им вручили медали и сертификаты. На церемонии закрытии царила атмосфера единения и понимания, вне зависимости от языка общения.
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