Минтруд представил календарь праздников на 2027 год

В следующем году россиян ожидает несколько продолжительных периодов отдыха. Зимние каникулы продлятся с 1-го по 10-е января включительно. В феврале же придется отработать единственную в году шестидневную трудовую неделю – с 15-го по 20-е. После последуют три выходных подряд – с 21-го по 23-е февраля. Весной и летом у жителей страны также появится возможность отдохнуть по три дня подряд: в марте (с 6-го по 8-е), два раза в мае, и в июне – с 12-го по 14-е.
Кроме зимних, наиболее протяженными в календаре станут ноябрьские праздники – за счет переноса выходных россиян ожидают целых четыре свободных дня – с 4-го по 7-е.
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