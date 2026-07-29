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В Нальчике полицейские установили подозреваемого в мошенничестве при покупке автомобиля

В Нальчике полицейские установили подозреваемого в мошенничестве при покупке автомобиля

29.07.2026 | 16:50
В Нальчике в полицию обратился 60-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что разместил объявление о продаже автомобиля, на которое в марте этого года откликнулся молодой человек. Под предлогом последующего выкупа транспортного средства покупатель забрал его во временное пользование, однако в течение четырех месяцев так и не выплатил обещанную сумму. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России «Нальчик» установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном. Он полностью возместил потерпевшему ущерб в размере 350 тысяч рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, он находится под подпиской о невыезде.   https://t.me/vestikbr
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