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В Кабардино-Балкарии с 1 августа повысят зарплаты бюджетникам

В Кабардино-Балкарии с 1 августа повысят зарплаты бюджетникам

29.07.2026 | 15:30
Повышение затронет более 40 тысяч сотрудников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и других организаций. Отмечено, что очередное повышение зарплат на 10% проводится уже 6-й год подряд за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарии. Благодаря данной мере в складывающейся непростой ситуации сохраняем устойчивую положительную динамику реальных доходов граждан. Во многом такой подход стал возможен благодаря росту собственных доходов республики, стабильному развитию экономики — сельского хозяйства, промышленного производства, туризма и других отраслей. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил следить за ходом исполнения регламентирующих выплаты документов по всем отраслям и районам.   https://t.me/vestikbr
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