В Кабардино-Балкарии с 1 августа повысят зарплаты бюджетникам

Повышение затронет более 40 тысяч сотрудников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и других организаций. Отмечено, что очередное повышение зарплат на 10% проводится уже 6-й год подряд за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарии.
Благодаря данной мере в складывающейся непростой ситуации сохраняем устойчивую положительную динамику реальных доходов граждан. Во многом такой подход стал возможен благодаря росту собственных доходов республики, стабильному развитию экономики — сельского хозяйства, промышленного производства, туризма и других отраслей. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил следить за ходом исполнения регламентирующих выплаты документов по всем отраслям и районам.
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