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Нальчикский зоопарк присоединился к празднованию Международного дня тигра

Нальчикский зоопарк присоединился к празднованию Международного дня тигра

29.07.2026 | 15:00
Видят в темноте в шесть раз лучше человека и умеют плавать на большие расстояния… Сегодня в России отмечают международный День тигра. Эти величественные хищники становятся центром внимания по всему миру. В том числе и в Нальчикском зоопарке. Именно сегодня поздравления принимают его полосатые обитатели. Отдельный ритуал – кормление. Каждому хищнику в день требуется до восьми килограммов свежего мяса. И если в лесах тигры добывают его самостоятельно, то в зоопарке им остается только смиренно ждать. Но даже с таким комфортом звери сохраняют дикий нрав и чувствуют себя хозяевами территории. Мгновенное внимание посетителей приковывают к себе белые тигры. Их светлая шерсть и голубые глаза – результат редкой мутации, которую закрепили селекционеры, рассказывают специалисты. В тайге таких красавцев не встретишь. Только в зоосадах. Вот и в Нальчикском парке именно они – главные звезды. Зрителей у вольеров с дикими кошами всегда много. Сюда приходят, чтобы полюбоваться на грацию и мощь. Особенно искренни в своих эмоциях дети. В дикой природе эти хищники живут в среднем около 10–15 лет. В зоопарках – четверть века. В Международный день тигра животным сотрудники обещают дать дополнительное лакомство. Чтобы еще раз порадовать тех, кто с советских времен был взят под охрану и занесен в международную Красную книгу.   https://t.me/vestikbr
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