Владимир Путин особо отметил значимую, востребованную роль телеканала «Россия 24» в обеспечении единого информационного пространства, в организации эффективной деятельности региональных ГТРК

Обычно слышу, что интернет побеждает телевидение, как раньше телевидение побеждало кино. «Россия 24» — это, собственно говоря, абсолютно новое средство массовой информации. Поток этой самой информации идет постоянно, все время, — заявил Алексей Громов.

В моей жизни никогда не было большего драйва и уровня адреналина в крови, как в те моменты, когда какие-то кризисные явления в нашей жизни заставляли меня стать ведущим на несколько часов на канале «Россия 24». Это невероятно, — рассказал Андрей Кондрашов.

Но нужно понять, по каким параметрам, а почему лучший? Потому что он самый быстрый, он самый полный и исчерпывающий, потому что он захватывающе интересный, — заявил Дмитрий Киселёв.

Это абсолютная правда, за это отдельное спасибо. И очень многие ребята, которые сегодня работают здесь, в Москве, на «России 24», приехали из разных регионов Российской Федерации. И многие стремятся и хотят работать на «России 24». Замечательная школа, замечательный пример для подражания в профессии, — подчеркнул Рифат Сабитов.

Телеканал «Россия 24» — абсолютно новое средство массовой информации, так как поток новостей продолжается беспрерывно. Об этом первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Алексей Громов заявил в интервью ИС «Вести» на праздновании 20-летия вещания.Он отметил, что работать с коллективом «России 24» приятно и надежно. Алексей Громов также передал поздравление Президента России Владимира Путина всему коллективу ВГТРК, в котором глава государства особо отметил значимую, востребованную роль телеканала в обеспечении единого информационного пространства, в организации эффективной деятельности региональных ГТРК. Также в поздравлении Президент подчеркнул, что телеканал прочно занял позицию среди ведущих российских средств массовой информации и завоевал доверие аудитории. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев заявил, что коллектив «России 24» всегда отвечал вызовам, с которыми в последние годы столкнулась Россия. Потому что все лучшие военные корреспонденты, все самые героические военные репортажи изначально выходили на «России 24». Олег Добродеев подчеркнул, что самым точным отображением нашего времени со всеми проблемами, со всеми горестями, со всеми невероятными прорывами — это будет именно канал «Россия 24». Воспоминаниями о работе в прямом эфире поделился генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. С 1991 по 2023 год он работал в ВГТРК, в том числе занимал пост заместителя генерального директора.В свою очередь Дмитрий Киселёв назвал «Россию 24» лучшим в мире информационным каналом.Евгений Бекасов, заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала «Россия 24» в своем выступлении выразил благодарность всему огромному коллективу ВГТРК, который в 2006-м году рискнул — запустил этот канал и в итоге 20 лет спустя образовалась такая прекрасная семья, которая делает новости вопреки всему. Рифат Сабитов, заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК в свою очередь отметил, что было приятно услышать в телеграмме Президента слова о том, что «Россия 24» отличается тем, что она организовала работу региональных филиалов ВГТРК.