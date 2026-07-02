В Приэльбрусье открылся детский горнолыжный турнир «Приз Эльбруса»

Сегодня на склонах Эльбруса стартовали всероссийские детские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса». Это ключевое летнее событие курорта, которое ежегодно собирает юных горнолыжников со всей страны.
В этом году за медали борются около 250 спортсменов более чем из двадцати регионов страны – от Дальнего Востока до юга России. Андрей Иващенко приехал из Сочи. Горными лыжами он занимается с трех лет, и в свои 14 уже стал призером межрегиональных стартов.
Для Марты Кравец из Рязанской области это одни из первых крупных соревнований. Девушка только начинает карьеру, но нацелена исключительно на результат.
Сборная Челябинской области на этот раз немногочисленная – всего четыре человека. Однако, как отмечает наставник, команда уральцев готова составить серьезную конкуренцию фаворитам.
Чтобы попасть в заветный топ, одного таланта мало. На склонах Эльбруса важна максимальная концентрация, поэтому перед выходом на дистанцию спортсмены вместе с тренерами еще раз детально разбирают тактику прохождения трассы.
И вот – долгожданный старт. По команде судьи горнолыжники один за другим устремляются вниз по склону. Длина дистанции – около восьмисот метров. А проходит она на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря. Спортсмены соревнуются в двух дисциплинах. Это слалом-гигант с затяжными скоростными поворотами и классический слалом, где трасса более извилистая и требует ювелирной точности.
Турнир «Приз Эльбруса» продлится до 5 июля. Победителей определят по сумме двух попыток в каждой дисциплине. Завершатся соревнования праздником для участников и гостей курорта: организаторы готовят развлекательную программу с конкурсами и танцевальными флешмобами.
https://t.me/vestikbr