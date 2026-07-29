VI Конгресс молодых ученых состоится 2–4 декабря в Санкт-Петербурге

Решением Организационного комитета VI Конгресса молодых ученых изменены даты и место проведения мероприятия. Конгресс соберет на площадке ведущих ученых, представителей научных и образовательных организаций, инженеров, технологических предпринимателей, государственных деятелей и представителей деловых кругов.
«Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, цель Конгресса молодых ученых нацпроекта «Молодежь и дети» — это создание площадки для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между людьми, которые хотят заниматься наукой. Впервые ведущие отечественные и зарубежные ученые встретятся в Санкт-Петербурге, где была открыта первая Академии наук в России и зарождались традиции. Уверен, что участники Конгресса предложат смелые инициативы под запросы государства и бизнеса, а энергия молодых талантов перерастет в реальный и мощный двигатель научно-технологического суверенитета страны», — сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.
Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития. Одной из его ключевых задач остается вовлечение в научно-технологическую сферу талантливой молодежи и молодых исследователей, предпринимателей.
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