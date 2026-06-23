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Ветераны СВО продолжают обучение по программе «Герои КБР»

Ветераны СВО продолжают обучение по программе «Герои КБР»

23.06.2026 | 14:20
Образовательная программа включает очные модули с участием региональных и федеральных спикеров. В межмодульный период участники изучают вебинары федеральных и региональных экспертов, а также проходят электронные курсы на образовательном портале. Еще один важный элементом программы - работа с наставниками. В ее рамках слушатели проходят стажировки в органах местного самоуправления и республиканских министерствах, а также занимаются разработкой индивидуальных проектов. Тематика проектов охватывает самые разные сферы – от здравоохранения и социальной защиты до благоустройства. Эти проекты станут выпускными работами участников, которые предстоит защитить по итогам обучения. Кроме того, лучшие инициативы будут реализованы.   https://t.me/vestikbr
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