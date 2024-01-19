Ветеран СВО Герман Шевчук из КБР восстановился после тяжелого ранения

Подвиг в неравном бою, тяжелое ранение, реабилитация и государственная награда… Герман Шевчук в свои неполные 30 лет – военный пенсионер. В зоне СВО нальчанин оказался практически с самого начала, там получил позывной «Змей».
На срочную службу нальчанин попал в 2018-м. Проходил ее в Новочеркасске. После заключил контракт и отправился в подразделение российского спецназа в Таджикистане. Когда началась специальная военная операция, снайпера перебросили в Луганскую область – защищать интересы Родины.
С какой радостью жители Луганщины встречали российских военных, не забуду никогда, продолжает ветеран спецоперации.
Зато противники «потчевали» пулями и снарядами. По словам Шевчука, большей частью это наемники из-за рубежа, представители частных военных компаний.
Во время одного из сражений Герман Шевчук прикрывал свою роту при перегруппировке. Противник обстреливал российское подразделение из миномета. Тогда боец с позывным «Змей» и получил тяжелые ранения. Нальчанин был удостоен государственной награды – медали «За отвагу»...
Сейчас Герман Шевчук – военный пенсионер, хотя ему еще нет и 30-ти. Он встречается с молодежью и рассказывает правду о том, что видел. Хочет завести семью и жить в мирной родной стране.
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