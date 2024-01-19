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Ветеран СВО Герман Шевчук из КБР восстановился после тяжелого ранения

Ветеран СВО Герман Шевчук из КБР восстановился после тяжелого ранения

19.01.2024 | 20:58
Подвиг в неравном бою, тяжелое ранение, реабилитация и государственная награда… Герман Шевчук в свои неполные 30 лет – военный пенсионер. В зоне СВО нальчанин оказался практически с самого начала, там получил позывной «Змей». На срочную службу нальчанин попал в 2018-м. Проходил ее в Новочеркасске. После заключил контракт и отправился в подразделение российского спецназа в Таджикистане. Когда началась специальная военная операция, снайпера перебросили в Луганскую область – защищать интересы Родины. С какой радостью жители Луганщины встречали российских военных, не забуду никогда, продолжает ветеран спецоперации. Зато противники «потчевали» пулями и снарядами. По словам Шевчука, большей частью это наемники из-за рубежа, представители частных военных компаний. Во время одного из сражений Герман Шевчук прикрывал свою роту при перегруппировке. Противник обстреливал российское подразделение из миномета. Тогда боец с позывным «Змей» и получил тяжелые ранения. Нальчанин был удостоен государственной награды – медали «За отвагу»... Сейчас Герман Шевчук – военный пенсионер, хотя ему еще нет и 30-ти. Он встречается с молодежью и рассказывает правду о том, что видел. Хочет завести семью и жить в мирной родной стране.   https://t.me/vestikbr
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