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Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии на Эльбрусе

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии на Эльбрусе

26.07.2026 | 09:05
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двоих альпинистов на горе Эльбрус. По предварительным данным, 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли. В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.   https://t.me/vestikbr
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