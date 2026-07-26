На горе Эльбрус идут поисково -спасательные работы

Сигнал о помощи поступил в диспетчерскую службу 25.07 в 21:21. Группа из шести альпинистов, оформившая регистрацию на восхождение, оказалась в затруднительном положении и не смогла продолжить спуск. На место происшествия оперативно выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Двое из шести альпинистов, запросивших помощь при восхождении на Эльбрус, погибли. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии. Спасатели продолжают поиски еще четырех человек.
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