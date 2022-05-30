В Верхней Балкарии после капитальной реконструкции открылась старинная мечеть

Вековая мечеть сегодня переполнена. Первая пятничная молитва собрала здесь не только жителей Верхней Балкарии. Совершить джума-намаз приехали сотни верующих со всей республики. Событие долгожданное: восстанавливали храм больше трех лет. В Верхней Балкарии до депортации было 18 родовых поселений, и почти в каждом действовала своя мечеть. Старинные сооружения сегодня восстанавливают потомки тех, кто когда-то их строил. Этот молельный дом в свое время возвел просветитель и религиозный деятель Локман Асанов. Сегодняшнее событие продолжает давние семейные традиции. Мечеть построили в 1909 году в селе Мухол – это часть современной Верхней Балкарии. Больше 20 лет она служила еще и медресе. В советские годы здесь был склад и производственный цех. А в 2018-м представители рода Асановых решили восстановить старинную постройку – в память о знаменитом деде – выпускнике Каирского университета, близком друге Кязима Мечиева. Локман Асанов был еще и автором первой печатной книги на балкарском языке. Издание, где богослов повествовал о мусульманской этике, считалось утерянным. Спустя многие годы выяснилось, что его сохранили потомки. Открытие обновленной мечети – грандиозное событие, говорят представители духовенства. Идея – восстановить храм – объединила представителей старшего и новых поколений. Сегодня благодарят всех тех, кто внес вклад в восстановление мечети. Это житель Верхней Балкарии Керим Гадиев, который все три года буквально жил на строительной площадке и довел дело до конца. Это люди, живущие поблизости, открывшие свои дома для гостей и организовавшие праздник. Это многочисленные меценаты… Все следуют простому правилу – делать добро, не говоря об этом.