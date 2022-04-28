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В Терском районе капитально ремонтируют сразу восемь школ

В Терском районе капитально ремонтируют сразу восемь школ

28.04.2022 | 15:59
Эту школу в Дейском легко узнать: во дворе на видном месте стоит самолет времен Великой Отечественной. Само учебное заведение носит имя Героя Советского Союза летчика-истребителя, уроженца этого села Ахмедхана Канкошева. На территории расположены два здания – для начальных классов и всех остальных. И сейчас здесь затеяли капитальный ремонт. Помогает в этом федеральная программа развития образования. Ремонтные работы начались 18 апреля. На сегодняшний день произведен демонтаж кровли, поставлены новые стропила. На двух этажах произведены внутренние работы. Поменяют полы и в кабинетах, и в коридоре, подрядчики старые уже демонтировали. Одновременно очищают стены и занимаются электропроводкой. Предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций. В зданиях будут современные окна и двери. Обновят и фасады. Работы обещают завершить к следующему учебному году, и первого сентября школьники придут в светлые, чистые классы. Всего в Терском районе капитально ремонтируют сразу восемь школ. В трех из них восстановление завершат в этом году, в других работы перейдут на следующий: все зависит от объемов. Среди учебных заведений, которые готовятся к «длинной дистанции», - третья школа Терека. К реставрации помещений здесь приступили в начале апреля. И уже успели обновить кровлю в здании для начального обучения. Строители трудятся в три бригады, одновременно на нескольких фронтах, ведь предстоит обновить два корпуса, каждый из которых состоит из нескольких блоков. Ученики временно отправятся в первую прогимназию и во вторую школу Терека. К концу 2022-го подрядчики должны освоить две третьих выделенной суммы, а в целом на восстановление учебного заведения израсходуют примерно 60 миллионов рублей.
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