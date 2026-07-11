В Шалушке завершается создание модельной библиотеки

Новый интеллектуальный центр на карте Чегемского района. В Шалушке на финишную прямую вышло обустройство современной модельной библиотеки. Модернизацию проводят на базе местного Дома культуры в рамках национального проекта «Семья».
К работам строители приступили в начале лета. Старое внутреннее пространство демонтировали полностью. Рабочие обновили инженерные сети, залили высокопрочную стяжку, провели электромонтаж и завершили чистовую отделку.
Вместо классических стеллажей – открытое мультиформатное пространство. Здесь появятся не только новые книги, но и компьютеры, демонстрационные экраны и акустические системы. Читатели получат доступ к цифровым ресурсам Национальной электронной библиотеки. Предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан. Открыть новое пространство планируют до конца этого месяца.
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