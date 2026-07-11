В КБР проверили свыше 20 тысяч тонн зерна и семян на экспорт

Исследования провели специалисты местного филиала «Центра оценки качества зерна». Партии продукции направили в одиннадцать стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди импортеров – Казахстан, Узбекистан, Ирак, Иран, Афганистан и Беларусь. Экспертизу прошли пшеница, ячмень, кукуруза, овес и семенной материал.
Все образцы проверяли на соответствие фитосанитарным требованиям принимающих стран. По результатам испытаний продукция признана соответствующей нормативам государств-получателей и условиям контрактов.
https://t.me/vestikbr