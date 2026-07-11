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Модернизация 6‑й школы в Кабардино‑Балкарии близка к завершению

Модернизация 6‑й школы в Кабардино‑Балкарии близка к завершению

11.07.2026 | 15:20
Капитальный ремонт шестой школы вышел на финишную прямую – сейчас готовность объекта составляет около 85 процентов. Модернизацию здания проводят в рамках государственной программы развития образования Кабардино-Балкарии. К работам строители приступили в марте этого года. За несколько месяцев полностью выполнили демонтаж и заменили инженерные коммуникации. Сейчас специалисты завершают укладку плитки, красят фасад и внутренние помещения. Дверные блоки уже монтируют в будущих классах. После завершения отделки в школе установят системы пожарной сигнализации и камеры видеонаблюдения. Сдать объект планируют до десятого августа, чтобы к началу учебного года ученики вернулись в обновленную школу.   https://t.me/vestikbr
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