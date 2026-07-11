В Шалушке состоялась спартакиада к юбилею Ассоциации муниципальных образований

Участие приняли команды 11 муниципальных образований Кабардино-Балкарии. Представители городских округов и районов соревновались в мини-футболе, шахматах, дартсе, гиревом спорте, беге на стометровке, гимнастике, перетягивании каната и даже в боях на подушках. Перед стартом к собравшимся обратились организаторы и почетные гости.
В программу спартакиады, посвященной 20-летию ассоциации «Совет муниципальных образований» республики, вошли как классические дисциплины, так и новые виды состязаний. Жительница Нальчика Дарина Жекамухова поделилась своими впечатлениями от обновленного формата соревнований.
Для многих участников эти старты стали возможностью проверить собственные силы. Адмир Карамизов из Прохладного рассказывает: любительским спортом занимается с детства. На встрече отметили: такие события укрепляют межмуниципальное взаимодействие и помогают обмениваться опытом. А после спортивной части гостей ждала культурная программа.
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