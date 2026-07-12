Более 632 млн рублей направили в КБР на школьное питание в 2026 году

В 2025–2026 учебном году в Кабардино-Балкарии бесплатным горячим питанием обеспечили всех обучающихся 1–4 классов – 46 214 человек. На организацию школьного питания в 2026 году направлено более 632,8 млн рублей, основная часть средств выделена из федерального бюджета, остальное — из республиканского и местных бюджетов.
Продолжена поддержка льготных категорий школьников. Бесплатное двухразовое питание получили 1 860 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Для 822 детей-инвалидов, обучающихся на дому, была предусмотрена ежемесячная денежная компенсация. В школах также организовали лечебное и диетическое питание для детей, нуждающихся в особом рационе. Бесплатным горячим питанием обеспечили 8 438 учащихся 5–11 классов, в том числе детей участников специальной военной операции, а также школьников из малоимущих и многодетных семей.
По итогам социологического исследования, проведенного по поручению Министерства просвещения Российской Федерации, участие в котором приняли 94,6 % родителей и школьников, МКОУ «СОШ № 2» с.п. Лечинкай вошла в десятку лучших школ страны по уровню удовлетворенности качеством организации питания.
В мае 2026 года в республике в третий раз состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Победителями стали команды из Нальчика и Эльбрусского района, а лучшим школьным поваром признана представительница образовательного учреждения города Баксана.
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