Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Более 632 млн рублей направили в КБР на школьное питание в 2026 году

Более 632 млн рублей направили в КБР на школьное питание в 2026 году

12.07.2026 | 10:50
В 2025–2026 учебном году в Кабардино-Балкарии бесплатным горячим питанием обеспечили всех обучающихся 1–4 классов – 46 214 человек. На организацию школьного питания в 2026 году направлено более 632,8 млн рублей, основная часть средств выделена из федерального бюджета, остальное — из республиканского и местных бюджетов. Продолжена поддержка льготных категорий школьников. Бесплатное двухразовое питание получили 1 860 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Для 822 детей-инвалидов, обучающихся на дому, была предусмотрена ежемесячная денежная компенсация. В школах также организовали лечебное и диетическое питание для детей, нуждающихся в особом рационе. Бесплатным горячим питанием обеспечили 8 438 учащихся 5–11 классов, в том числе детей участников специальной военной операции, а также школьников из малоимущих и многодетных семей. По итогам социологического исследования, проведенного по поручению Министерства просвещения Российской Федерации, участие в котором приняли 94,6 % родителей и школьников, МКОУ «СОШ № 2» с.п. Лечинкай вошла в десятку лучших школ страны по уровню удовлетворенности качеством организации питания. В мае 2026 года в республике в третий раз состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Победителями стали команды из Нальчика и Эльбрусского района, а лучшим школьным поваром признана представительница образовательного учреждения города Баксана.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных