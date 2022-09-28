В селении Куба возводят новую амбулаторию

Кабинеты терапевта, педиатра, узких специалистов, а также процедурные и даже палаты дневного стационара… Работы с нулевого цикла начали в марте по программе “Развитие здравоохранения”.
Площадь здания – 513 квадратных метров. Старая обветшавшая амбулатория находится рядом на территории. Продолжает принимать пациентов, пока в эксплуатацию не сдадут новую.
На строительство выделено более 40 миллионов рублей. В течение нескольких недель в новом здании начнут устанавливать окна и двери, обещают подрядчики. После перейдут к внутренней отделке. Завершить все работы планируют в декабре следующего года.
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