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В селении Куба возводят новую амбулаторию

В селении Куба возводят новую амбулаторию

28.09.2022 | 16:27
Кабинеты терапевта, педиатра, узких специалистов, а также процедурные и даже палаты дневного стационара… Работы с нулевого цикла начали в марте по программе “Развитие здравоохранения”. Площадь здания – 513 квадратных метров. Старая обветшавшая амбулатория находится рядом на территории. Продолжает принимать пациентов, пока в эксплуатацию не сдадут новую. На строительство выделено более 40 миллионов рублей. В течение нескольких недель в новом здании начнут устанавливать окна и двери, обещают подрядчики. После перейдут к внутренней отделке. Завершить все работы планируют в декабре следующего года.   https://t.me/vestikbr
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