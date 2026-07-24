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В День сотрудника органов следствия Казбек Коков поздравил правоохранителей

В День сотрудника органов следствия Казбек Коков поздравил правоохранителей

24.07.2026 | 21:40
25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия. В этом году дата особенная 15 лет со дня образования Следственного комитета. Казбек Коков поздравил тех, кто ежедневно стоит на страже закона, восстанавливает справедливость и защищает права граждан. В зале – те, кто ежедневно раскрывает самые сложные и опасные преступления: следователи, криминалисты и сотрудники контрольно-следственных подразделений всех профильных ведомств. Рядом с ними – члены семей, которые обеспечивают надежный тыл и делят со своими близкими все трудности напряженной службы. С профессиональным праздником сотрудников органов следствия Кабардино-Балкарии поздравил Глава республики Казбек Коков. Глава региона подчеркнул: в нынешних условиях перед ведомствами стоят новые вызовы. Огромный пласт работы проводится на освобожденных и приграничных территориях в зоне проведения специальной военной операции. Это требует от сотрудников умения действовать в самых непростых условиях. Слова благодарности коллегам в этот день адресовал и руководитель ведомства в Кабардино-Балкарии – Андрей Фишман. Слова особой признательности руководитель управления адресовал ветеранам ведомства, которые передают опыт молодым специалистам. К своему профессиональному рубежу Следственный комитет республики подошел со строгой статистикой. За время работы следователи регионального управления провели больше 25 тысяч доследственных проверок. В суды направлено свыше шести с половиной тысяч уголовных дел, половина из которых – по тяжким и особо тяжким статьям. Финалом торжественного собрания стало вручение наград. Лучших сотрудников ведомства отметили медалями и почетными грамотами. После официальной части для гостей выступили артисты. Со сцены прозвучали музыкальные номера. Праздничный день для сотрудников следственных органов – лишь короткая пауза в плотном рабочем графике. Ведь главная задача ведомства – защита закона и безопасности граждан – требует круглосуточного внимания и не прекращается даже в выходные.   https://t.me/vestikbr
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