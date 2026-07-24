Рифат Сабитов принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов первой премии «Журналист года» в Северной Осетии

«Жюри очень кропотливо оценивало работы. Здесь проигравших точно нет! Всем, кто прислал работы, огромное спасибо. Верю, что этот конкурс будет жить долго и словом служить верой и правдой нашему Отечеству. Времена сейчас непростые, и на журналистах лежит особая ответственность. То, что вы создаете, пишете, выдаете в эфир ежедневно, создает определенный смысл, создает веру в наше светлое будущее, в нашу несомненную победу, укрепляет дух нашего народа», – подчеркнул Рифат Сабитов.

«Не останавливайтесь на достигнутом! Любите и цените свою профессию, а главное – любите и цените ваших благодарных телезрителей, радиослушателей, читателей. Работаем мы для них, и самая главная оценка – это оценка нашей аудитории», – обратился к победителям Рифат Сабитов.

Дата чествования победителей была выбрана не случайно – 120 лет назад, 23 июля 1906 года, вышла в свет первая газета на осетинском языке «Ирон газет». Ее издание заложило основу дальнейшего развития СМИ Осетии. Организатором премии является республиканское отделение Союза журналистов России, а генеральным партнером – Осетинское землячество в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Заслуженный журналист РФ, заслуженный работник культуры РФ, заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Рифат Сабитов возглавил жюри конкурса. Приветствуя участников церемонии, он выразил благодарность председателю Союза журналистов Северной Осетии Тимуру Кусову за инициативу учреждения премии «Журналист года». Особенно значим, по его словам, тот факт, что первая церемония награждения проходит в Год единства народов России. Рифат Абдулвагапович подчеркнул, что представители СМИ Осетии вносят неоценимый вклад в журналистику в целом, потому что самое главное в их работе – сохранение национального языка, ведь если жив язык, живут и передаются из поколения в поколение культура, традиции, история народа. Всего на первый конкурс «Журналист года» поступило более 200 работ, и оценивать их, как признался председатель жюри, было порой непросто.В основных восьми номинациях награды получили лауреаты первой, второй и третьей степеней – представители телевидения, радио, интернет-СМИ, фотокорреспонденты, сотрудники пресс-служб, начинающие журналисты. Также были выделены две специальные номинации – «За вклад в развитие СМИ Осетии» и «Герои нашего времени». Гран-при премии и специальное звание «Журналист года» жюри присудило специальному корреспонденту ГТРК «Алания» Надежде Калаговой.