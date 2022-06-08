В селении Камлюково ведется капитальный ремонт местного ДК

Дом культуры в Камлюково построили в 67-м. С тех пор здание не ремонтировали. Теперь ветхие коммуникации заменят на новые. Выполнят внутреннюю и внешнюю отделку. В проект реконструкции входит установка противопожарной сигнализации и камер видеонаблюдения. Также решат проблему, которая доставляла много забот, – поменяют кровлю. Вновь попасть в Дом культуры – уже после ремонта – жители села смогут в конце августа. А из двора школы по соседству слышно, как работает спецтехника. Учебное заведение включили в региональную программу модернизации системы образования, которая подразумевает основательный ремонт. Но не только: здесь и обновление оборудования, и пополнение книжного фонда, и повышение квалификации педагогов. Из-за ремонта учащихся Камлюково в начале мая временно перевели на дистанционные занятия. Однако следующий учебный год они начнут традиционно – в стенах школы, которая откроется после обновления.