В России запускают биометрическую продажу проездных билетов

Билеты на электрички и автобусы можно будет купить с помощью биометрии… С 1 сентября в России меняются правила пассажирских перевозок, рассказали в федеральном Минтрансе. Людей также станут информировать об уровне комфортности транспорта до покупки билета. Перевозчики обязаны информировать о наличии в транспортном средстве кондиционера, туалета, багажных полок.
Сведения разместят на сайтах, в приложениях и в местах продажи. В салоне появится персональная информация о водителе: его имя и фамилия, а также контактный телефон. На вокзалах залы ожидания и туалеты будут бесплатными в течение часа до отправления и часа после прибытия. Льготники смогут подтверждать право на проезд через мессенджер MAX. Новые правила утверждены приказом на ближайшие шесть лет.
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