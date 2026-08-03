Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России запускают биометрическую продажу проездных билетов

В России запускают биометрическую продажу проездных билетов

03.08.2026 | 09:20
Билеты на электрички и автобусы можно будет купить с помощью биометрии… С 1 сентября в России меняются правила пассажирских перевозок, рассказали в федеральном Минтрансе. Людей также станут информировать об уровне комфортности транспорта до покупки билета. Перевозчики обязаны информировать о наличии в транспортном средстве кондиционера, туалета, багажных полок. Сведения разместят на сайтах, в приложениях и в местах продажи. В салоне появится персональная информация о водителе: его имя и фамилия, а также контактный телефон. На вокзалах залы ожидания и туалеты будут бесплатными в течение часа до отправления и часа после прибытия. Льготники смогут подтверждать право на проезд через мессенджер MAX. Новые правила утверждены приказом на ближайшие шесть лет.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных