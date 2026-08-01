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Иналбек Шериев завоевал золото чемпионата России по вольной борьбе

Иналбек Шериев завоевал золото чемпионата России по вольной борьбе

01.08.2026 | 22:05
Сегодня золото чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг завоевал наш земляк Иналбек Шериев. В финальной схватке его соперником стал Заурбек Сидаков. Эта победа дает Иналбеку возможность представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. Искренне поздравляю Иналбека, его тренеров и болельщиков со столь ярким достижением. Желаю успехов и новых высот!
  Написал в своем МАКС канале Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
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