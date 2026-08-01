В КБР педагогам бессрочно сохранят квалификационные категории

Дополнительное соглашение подписали региональный Профсоюз работников народного образования и науки, Республиканский совет работодателей образовательных организаций и Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарии.
Документ касается учителей, имевших первую или высшую категорию на первое сентября 2023 года. Они могут обратиться в аттестационную комиссию минпросвещения с заявлением об установлении той же категории без ограничения срока действия. Новые нормы применяются уже с 1 августа текущего года.
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