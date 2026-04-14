В России установили четкие даты передачи показаний счетчиков воды

14.04.2026 | 14:20
С 1 апреля во многих регионах России, включая Кабардино-Балкарию, ввели четкие временные интервалы для передачи показаний счетчиков воды: с 20-го по 25-е число каждого месяца. Отправить данные можно через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте управляющей компании. Если пользователь не уложится в срок, начисления сделают по среднемесячному потреблению питьевого ресурса за последние полгода. Раньше в таких случаях выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза выше реального расхода. Теперь система стала лояльнее. Но лучше всего, отмечают специалисты, следовать букве закона и своевременно передавать показания приборов учета. Хранить квитанции об оплате ЖКУ рекомендуют три года.   https://t.me/vestikbr
