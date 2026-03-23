Для участников СВО введут специальный банковский вклад с повышенным процентом

23.03.2026 | 13:20
В России планируют ввести специальный банковский вклад с господдержкой для участников СВО с повышенным процентом. Его ключевой особенностью станет безотзывный характер, что гарантирует сохранность накоплений до окончания срока договора. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Право на открытие нового вклада будут иметь граждане России, принимавшие или принимающие участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на приграничных землях, прилегающих к районам проведения спецоперации. Инициативой предложено предоставить бойцам возможность откладывать средства, накопленные за время участия в спецоперации, на специальный сберегательный депозит. Одному человеку будет предоставлено право заключить только одно такое соглашение. Депозит должен открываться на срок от одного года до трех лет: пополнять его можно, но снимать деньги до окончания договора – нельзя, чтобы вкладчики получили больший доход, государство будет добавлять из федерального бюджета точно такую же сумму, которую банки начислят в виде процентов по вкладу. Это позволит участникам СВО на постоянной основе увеличивать свои сбережения на льготных условиях. При этом сумма вклада не может быть больше 5 млн рублей на одно соглашение за все время его действия. При превышении установленного размера госпремия начислится только на денежные средства в пределах лимита. Законопроектом предусмотрены и исключительные основания для досрочного расторжения договора. К ним относятся инвалидность и необходимость оплаты дорогостоящего лечения.   https://t.me/vestikbr
